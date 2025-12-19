JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

एसीबी की एसआइटी ने शुक्रवार को जल भवन आने की सूचना दी थी, लेकिन टीम एक दिन पहले ही गुरुवार सुबह 10.30 बजे जल भवन खुलते ही जेजेएम विंग में पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से दफ्तरों में अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई में टीम 10 हजार करोड़ के ऊंची दरों पर दिए गए टेंडरों, इरकॉन कंपनी के फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़े 900 करोड़ के टेंडरों, पांच जिलों में बिना काम 50 करोड़ से अधिक भुगतान और ‘शेड्यूल ऑफ पावर एंड प्रोसीजर’ से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त कर एसीबी मुख्यालय ले गई। एसआइटी ने एक घंटे से ज्यादा समय जेजेएम विंग में सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद रहे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के जमानत पर बाहर आने के बाद अचानक गतिविधियां बढ़ी हैं।