19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

Rajasthan JJM scam: जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पाइपलाइन के रूप में सामने आ रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 19, 2025

Jal-Jeevan-Mission-scam-2

जेजेएम घोटाले के पांच 'धुरंधर'। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पाइपलाइन के रूप में सामने आ रहा है। एसीबी की अचानक हुई दबिश में 10 हजार करोड़ से अधिक के टेंडरों और ‘शेड्यूल ऑफ पॉवर एंड प्रोसीजर’ से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच से फाइल और हकीकत दोनों की तस्दीक होगी।

फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, टेंडरों की क्लबिंग, ऊंची दरों पर काम और बिना काम भुगतान की परतें एक–एक कर खुल रही हैं। कुछ आरोपियों से उनके ठिकानों की तस्दीक करवाने के साथ नक्शा-मौका की तस्दीक करवाई जाएगी। एसीबी कार्यों की वास्तविक स्थिति, और कागजी रिकॉर्ड के बीच अंतर की भी जांच कर रही है।

एसआइटी ने कहा-शुक्रवार को आएंगे, गुरुवार को ही आ धमकी

एसीबी की एसआइटी ने शुक्रवार को जल भवन आने की सूचना दी थी, लेकिन टीम एक दिन पहले ही गुरुवार सुबह 10.30 बजे जल भवन खुलते ही जेजेएम विंग में पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से दफ्तरों में अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई में टीम 10 हजार करोड़ के ऊंची दरों पर दिए गए टेंडरों, इरकॉन कंपनी के फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़े 900 करोड़ के टेंडरों, पांच जिलों में बिना काम 50 करोड़ से अधिक भुगतान और ‘शेड्यूल ऑफ पावर एंड प्रोसीजर’ से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त कर एसीबी मुख्यालय ले गई। एसआइटी ने एक घंटे से ज्यादा समय जेजेएम विंग में सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद रहे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के जमानत पर बाहर आने के बाद अचानक गतिविधियां बढ़ी हैं।

मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’

राजस्थान में जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ। कोरोना काल में काम ठप रहा। 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में जिला स्तर पर 2–3 करोड़ की छोटी पेयजल परियोजनाओं के टेंडर होने थे, ताकि स्थानीय जरूरतें तेजी से पूरी हों। आरोप है कि 2022 में इंजीनियरों, फर्मों और आला अफसरों की मिलीभगत से इन छोटे टेंडरों को क्लब कर 200 से 500 करोड़ के बड़े टेंडर बना दिए गए। यहीं से मिशन की दिशा बदली और ‘सेवा’ की जगह ‘सौदेबाजी’ हावी हो गई।

घोटाले के पांच 'धुरंधर'

1. महेश कुमार मित्तल, प्रोपराइटर, गणपति ट्यूबवेल: नेशनल हाईवे पर यूटिलिटी शिफ्टिंग का ठेकेदार था। नलकूप में हल्के पाइप लगाने पर 2007 में गिरफ्तार हुआ था। 2021 में जेजेएम की भूजल आधारित परियोजनाओं को उपखंड स्तर पर क्लब करके टैंडर जारी तब महेश मित्तल ने अपनी फर्म के साथ एंट्री की। मित्तल की फर्म ने 500 करोड़ से ज्यादा के टेंडर इरकॉन कंपनी के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तथा टर्न ओवर प्रमाण पत्र लगा कर लिए। मित्तल ने 400 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी उठाया।

2. हेमंत मित्तल: टेंडर लेने के बाद जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से मिलीभगत कर टैंडर की ड्रिजाइन व ड्राइंग पास करवाता।

3. उमेश कुमार शर्मा: जलदाय विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर है। शर्मा को रिटायरमेंट के बाद पदम जैन की फर्म श्रीश्याम ट्यूबवैल कंपनी में ऑफिस इंजीनियर के तौर पर रखा गया था और अलग-अलग सब डिवीजन में जेजेएम परियोजनाओं में जेईएन व एआईएन की जगह अपने हिसाब से एमबी भरता था।

4. पीयूष जैन: श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी के बैंक, जीएसटी संबधी कार्य करता था।

5. लेखाधिकारी गोपाल कुमावत: वित्तीय सलाहकार केसी कुमावत का तकनीकी सहायक था। गणपति व श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी की ओर से टेंडर लेने के लिए दिए जा रहे फर्जी टर्न ओवर प्रमाण पत्रों की जांच का जिम्मा था। लेकिन एक भी प्रमाण पत्र की जांच नहीं की और टेंडर देने की अनुशंसा करता था। फर्मों व वित्तीय सलहाकार के बीच कमीशन के लेनदेन की मुख्य कडी था।

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan Rail Project: 4 जिलों को होगा फायदा… 58KM घटेगी ब्यावर-जोधपुर की दूरी; 850 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का मुद्दा फिर उठा
    पाली
    Rail-Project

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    19 Dec 2025 10:26 am

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दामों में गिरावट, लहसुन हुआ और महंगा

    जयपुर

    Rajasthan Politics : कांग्रेस से बड़ी खबर, राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे टिप्स

    Kota-Congress-Meeting
    जयपुर

    2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

    Rajasthan Police head office
    जयपुर

    IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

    Rajasthan IPL matches will not be held if BCCI warns RCA
    जयपुर

    Rajasthan Liquor : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बना शराब तस्करी का नया कॉरिडोर, जानें अन्य रूट

    Rajasthan Delhi-Mumbai Expressway has become a new corridor for liquor smuggling learn about other routes
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Parliament Winter Session

    PM Modi

    Year Ender

    Top Categories

    स्वास्थ्य

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Code of Conduct

    About Us

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.