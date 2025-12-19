Rajasthan Politics : कांग्रेस से बड़ी खबर, राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे टिप्स

पहले चरण की इस ट्रेनिंग के बाद दूसरे चरण में जिला अध्यक्षों के लिए करीब दस दिन की विस्तृत और विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान या अन्य किसी राज्य में आयोजित किया जा सकता है। दूसरे चरण की ट्रेनिंग में टीम सचिन राव जिला अध्यक्षों को अलग-अलग सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देगी। इन सत्रों में नेतृत्व विकास, संगठन संचालन, बूथ मैनेजमेंट, अनुशासन, जनसंपर्क और चुनावी तैयारी जैसे अहम विषयों पर फोकस रहेगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पांच जिला अध्यक्षों की घोषणा भी ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू होने से पहले कर दी जाएगी, ताकि सभी जिला अध्यक्ष एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।