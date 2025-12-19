Army Day 2026: राजस्थान में पहली बार होगा सेना दिवस का आयोजन, महिला अग्निवीर की परेड, फाइटर प्लेन समेत ये होगा खास

15 जनवरी की सुबह महल रोड पर भारतीय सेना की भव्य परेड होगी। इसमें सैनिक दस्ते, घुड़सवार दल, टैंक, तोप, मिसाइल, सेना बैंड, मोटरसाइकिल शो, तकनीकी प्रदर्शन और सैन्य झांकियां शामिल होंगी। आकाश में फाइटर प्लेन और हेलिकॉप्टर का फ्लाई-पास्ट मुख्य आकर्षण रहेगा। परेड में ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही महिला अग्निवीर दस्ता और एनसीसी की महिला मार्चिंग टुकड़ी भी परेड का हिस्सा बन सकती है।