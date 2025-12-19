Army Day 2026: राजस्थान में पहली बार होगा सेना दिवस का आयोजन, महिला अग्निवीर की परेड, फाइटर प्लेन समेत ये होगा खास

फोटो: पत्रिका
Rajasthan News: राजस्थान के लिए साल 2026 का सेना दिवस ऐतिहासिक और यादगार होने जा रहा है। पहली बार सेना दिवस समारोह जयपुर में होगा। 15 जनवरी को गुलाबी नगर सेना के शौर्य, पराक्रम और आधुनिक सैन्य शक्ति का साक्षी बनेगा।
जगतपुरा स्थित महल रोड पर होने वाली आर्मी डे परेड में थल व वायु सेना और आधुनिक युद्ध तकनीक की संयुक्त झलक देखने को मिलेगी। समारोह में सेना अध्यक्ष की मौजूदगी भी प्रस्तावित है। परेड में ऑपरेशन सिंदूर और राजस्थानी संस्कृति की झलक भी दिखाई जाएगी।
एक दिन पूर्व होने वाले रिहर्सल को भी आमजन देख सकेंगे। जयपुर में पहली बार हो रही परेड को लेकर शहरवासी खासे उत्साहित हैं। स्कूल-कॉलेज के छात्र, पर्यटक और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बैठने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।
15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बने थे। इससे पहले सेना का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी करते थे। सैन्य नेतृत्व की कमान एक भारतीय को सौंपे जाने के सम्मान में इस दिन सेना दिवस मनाया जाता है।
10 और 15 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या होगी। युद्ध कौशल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सैनिकों की बहादुरी, देशभक्ति प्रदर्शित की जाएगी। 8 से 12 जनवरी तक सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज में 'अपनी सेना को जानें' प्रदर्शनी होगी।
15 जनवरी की सुबह महल रोड पर भारतीय सेना की भव्य परेड होगी। इसमें सैनिक दस्ते, घुड़सवार दल, टैंक, तोप, मिसाइल, सेना बैंड, मोटरसाइकिल शो, तकनीकी प्रदर्शन और सैन्य झांकियां शामिल होंगी। आकाश में फाइटर प्लेन और हेलिकॉप्टर का फ्लाई-पास्ट मुख्य आकर्षण रहेगा। परेड में ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही महिला अग्निवीर दस्ता और एनसीसी की महिला मार्चिंग टुकड़ी भी परेड का हिस्सा बन सकती है।
आर्मी डे परेड 2026 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम शनिवार दोपहर पौने चार बजे से जगतपुरा स्थित निजी कॉलेज में होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम भजन लाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। सीएम भजन लाल वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेंगे। इस दौरान सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह समेत भारतीय सेना के कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग