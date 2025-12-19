ढहाते ही तनीं अवैध कॉलोनी…जेडीए-भूमाफिया में चूहे-बिल्ली का खेल

अ​श्विनी भदौरिया.जयपुर. राजधानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का दावा करने वाली जेडीए की प्रवर्तन शाखा का सच जमीन पर कुछ और ही कहानी कहता है। पोर्टल पर शिकायतों को ‘निस्तारित’ दिखा दिया जाता है, जबकि मौके पर डुप्लेक्स खड़े मिलते हैं और निर्माण धड़ल्ले से चलता रहता है। आगरा रोड से लेकर विजयपुरा और सुमेल तक, जहां कार्रवाई होनी चाहिए, वहां भूमाफिया के दबाव में टीम पहुंचती नहीं और जहां ध्वस्तीकरण हुआ, वहां अगले ही हफ्ते फिर से कॉलोनी बसने लगती है। जैसे ध्वस्तीकरण नहीं, सिर्फ ‘रीसेट बटन’ दबाया गया हो। सरकारी जमीन से लेकर निजी खातेदारी पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही हैं। सबसे बुरा हाल आगरा रोड का है। यहां के इकोलॉजिकल जोन में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।