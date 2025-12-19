19 दिसंबर 2025,

ढहाते ही तनीं अवैध कॉलोनी…जेडीए-भूमाफिया में चूहे-बिल्ली का खेल

आगरा रोड से लेकर विजयपुरा और सुमेल तक, जहां कार्रवाई होनी चाहिए, वहां भूमाफिया के दबाव में टीम पहुंचती नहीं और जहां ध्वस्तीकरण हुआ, वहां अगले ही हफ्ते फिर से कॉलोनी बसने लगती है। जैसे ध्वस्तीकरण नहीं, सिर्फ ‘रीसेट बटन’ दबाया गया हो।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 19, 2025

अ​श्विनी भदौरिया.जयपुर. राजधानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का दावा करने वाली जेडीए की प्रवर्तन शाखा का सच जमीन पर कुछ और ही कहानी कहता है। पोर्टल पर शिकायतों को ‘निस्तारित’ दिखा दिया जाता है, जबकि मौके पर डुप्लेक्स खड़े मिलते हैं और निर्माण धड़ल्ले से चलता रहता है। आगरा रोड से लेकर विजयपुरा और सुमेल तक, जहां कार्रवाई होनी चाहिए, वहां भूमाफिया के दबाव में टीम पहुंचती नहीं और जहां ध्वस्तीकरण हुआ, वहां अगले ही हफ्ते फिर से कॉलोनी बसने लगती है। जैसे ध्वस्तीकरण नहीं, सिर्फ ‘रीसेट बटन’ दबाया गया हो। सरकारी जमीन से लेकर निजी खातेदारी पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही हैं। सबसे बुरा हाल आगरा रोड का है। यहां के इकोलॉजिकल जोन में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।

14 नवंबर को शिकायत, दस्ता अब तक नहीं पहुंचा

विजयपुरा में 27 बीघा कृषि भूमि पर मां वैष्णो धाम नाम से अवैध कॉलोनी पिछले छह माह से सृजित की जा रही है। स्थानीय लोगों ने 14 नवम्बर को सम्पर्क पोर्टल से लेकर जेडीए तक शिकायत की, लेकिन अब तक जेडीए का दस्ता नहीं पहुंचा। अलबत्ता शिकायत पर जेडीए ने सम्पर्क पोर्टल पर लिख दिया कि परिवाद निस्तारित किया जा चुका है। पत्रिका टीम ने मौके पर जाकर देखा तो तीन जगह डुप्लेक्स बन चुके हैं और चार जगह अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों की मानें तो कृषि भूमि पर विकसित की जा रही इस अवैध कॉलोनी में सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है।

नया ट्रेंड: सड़कों पर मिट्टी, बाउंड्रीवाल में बस रहीं कॉलोनी

बगराना, विजयपुरा, 52 फीट हनुमान जी मंदिर के पीछे, सुमेल, कानोता ने कई अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही हैं। भूमाफिया सड़कें बनाने के बाद उन पर मिट्टी डाल रहे हैं। कुछेक कॉलोनी तो बाउंड्रीवाल के भीतर बस रही हैं।

एक कार्रवाई के बाद जेडीए की चुप्पी क्यों ?

-10 सितम्बर को जेडीए ने पीताम्बरा एन्क्लेव को जेडीए ने ध्वस्त किया था। अब वहां पर सड़कें व अन्य निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। बाउंड्रीवाल के अंदर कॉलोनी चुपचाप सृजित की जा रही है और जेडीए चुप है।

-सुमेल रोड पर सरकारी भूमि पर राधा वल्लभ नगर नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है। उक्त कॉलोनी पर जेडीए ने नवम्बर में कार्रवाई की थी। अब मौके पर निर्माण हो रहा है। कुछ निर्माण तो पूरे भी हो चुके हैं।

-अक्टूबर, 2024 में हनुमान सिटी में जेडीए ने कार्रवाई की। एक अवैध निर्माण को सील भी किया था। ये निर्माण अब पूरा हो चुका है और आस-पास कई और निर्माण पूरे हो चुके है। नए अवैध निर्माण भी चलते मिले।

संख्या बढ़ा रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखते

प्रवर्तन शाखा के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 374 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। हालांकि कई स्थानों पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ढहाने के बाद ज्यादातर स्थानों पर जेडीए के अधिकारी देखने ही नहीं आते। यही वजह है कि वहां देर सवेरे या फिर मिलीभगत कर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है।---

प्रवर्तन शाखा की ओर से नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। पुन: अवैध रूप से कॉलोनियां सृजित की जा रही हैं तो उनको फिर से ध्वस्त करवाया जाएगा।

-राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक, पुलिस

19 Dec 2025 12:04 pm

