नेपाल में बैठी महिला जयपुर में चला रही थी ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क, 10 लाख की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तीन वर्ष पूर्व कुल्लू की सब्जी मंडी में पहल सिंह की मुलाकात भावना नामक महिला से हुई थी, जो वहां सब्जी बेचती थी। छह माह काम करने के बाद वह नेपाल लौट गया और बेरोजगार हो गया। चार माह पहले उक्त महिला ने उससे संपर्क कर जयपुर में एक पैकेट पहुंचाने के बदले 20 हजार रुपए और आने-जाने का खर्च देने का प्रस्ताव दिया। आर्थिक तंगी के कारण उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।