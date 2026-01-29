‘मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला’ युवक की एक फेक कॉल ने रातभर जयपुर पुलिस को दौड़ाया, अब सलाखों के पीछे

फर्जी कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: जयपुर पुलिस को मंगलवार रात एक फर्जी कॉल ने परेशान कर दिया। रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल में एक युवक ने दावा किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और पुलिस को तुरंत मालपुरा गेट स्थित मदीना मस्जिद के पास पहुंचने को कहा। युवक ने यह भी बताया कि वह घटनास्थल पर मौजूद है। कॉल के कुछ ही देर बाद उसने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां न तो कोई शव मिला और न ही कॉल करने वाला युवक दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक चलता रहा। बावजूद इसके कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच में उसकी लोकेशन चित्रकूट क्षेत्र की मिली, जिससे पुलिस की परेशानी और बढ़ गई। पूरी रात तलाशी के बाद भी युवक नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा।
बुधवार सुबह तकनीकी सहायता से मोबाइल नंबर को दोबारा ट्रैस किया गया। दिनभर की मशक्कत के बाद बुधवार शाम पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि न तो कोई हत्या हुई थी और न ही कोई पीड़िता थी।
यह कॉल पूरी तरह फर्जी निकली, जिसे आरोपी ने शराब के नशे में किया था। एसीपी सांगानेर हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी रंजीत सिंह हरदोई (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी मदीना मस्जिद है। वह पेशे से मजदूर है और जयपुर की एक बेकरी में काम करता है।
