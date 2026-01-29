‘मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला’ युवक की एक फेक कॉल ने रातभर जयपुर पुलिस को दौड़ाया, अब सलाखों के पीछे

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां न तो कोई शव मिला और न ही कॉल करने वाला युवक दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक चलता रहा। बावजूद इसके कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच में उसकी लोकेशन चित्रकूट क्षेत्र की मिली, जिससे पुलिस की परेशानी और बढ़ गई। पूरी रात तलाशी के बाद भी युवक नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा।