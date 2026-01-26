IAS Tina Dabi: गणतंत्र दिवस पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से हुई ‘बड़ी चूक’, वायरल हुआ वीडियो

Tina Dabi (Image taken from viral video)
Tina Dabi Viral Video: राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका कोई प्रशासनिक नवाचार नहीं, बल्कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुई एक मानवीय चूक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा फहराने के बाद टीना डाबी गलत दिशा में खड़े होकर सलामी देती नजर आ रही हैं।
बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में जब टीना डाबी ने तिरंगा फहराया, तो राष्ट्रगान और सलामी के वक्त एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि झंडा फहराने के बाद टीना डाबी विपरीत दिशा की ओर मुड़कर सलामी देने लगीं।
उसी समय उनकी सुरक्षा में तैनात एक जवान ने तुरंत इस गलती को भांप लिया और कलेक्टर को इशारे से सही दिशा की ओर मुड़ने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही टीना डाबी ने पलक झपकते ही अपनी दिशा बदली और गरिमापूर्ण तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया।
भले ही मौके पर यह सुधार कुछ ही सेकेंड में हो गया था, लेकिन किसी ने इस वाकये को कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही यूजर्स दो गुटों में बंट गए। कुछ लोगों ने इसे "प्रोटोकॉल का उल्लंघन" बताया, तो कई समर्थकों ने इसे "मानवीय भूल" करार देते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजनों के तनाव में ऐसी छोटी गलतियां संभव हैं।
मामला बढ़ता देख टीना डाबी ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से एक अनजाने में हुई गलती थी। कार्यक्रम की व्यस्तता और व्यवस्थाओं को देखने के बीच क्षण भर के लिए दिशा का भ्रम हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने तुरंत उसे सुधार लिया।
बाड़मेर में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में टीना डाबी काफी सक्रिय नजर आईं और उन्होंने जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। फिलहाल, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसे महज एक 'कन्फ्यूजन' माना जा रहा है।
