26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

IAS Tina Dabi: गणतंत्र दिवस पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से हुई ‘बड़ी चूक’, वायरल हुआ वीडियो

IAS Tina Dabi: बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। सलामी के वक्त वह कुछ पलों के लिए गलत दिशा में खड़ी नजर आईं, लेकिन सुरक्षा जवान के इशारे पर तुरंत सही दिशा में खड़ी हो गईं।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 26, 2026

IAS Tina Dabi
Play video

Tina Dabi (Image taken from viral video)

Tina Dabi Viral Video: राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका कोई प्रशासनिक नवाचार नहीं, बल्कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुई एक मानवीय चूक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा फहराने के बाद टीना डाबी गलत दिशा में खड़े होकर सलामी देती नजर आ रही हैं।

बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में जब टीना डाबी ने तिरंगा फहराया, तो राष्ट्रगान और सलामी के वक्त एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि झंडा फहराने के बाद टीना डाबी विपरीत दिशा की ओर मुड़कर सलामी देने लगीं।

उसी समय उनकी सुरक्षा में तैनात एक जवान ने तुरंत इस गलती को भांप लिया और कलेक्टर को इशारे से सही दिशा की ओर मुड़ने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही टीना डाबी ने पलक झपकते ही अपनी दिशा बदली और गरिमापूर्ण तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भले ही मौके पर यह सुधार कुछ ही सेकेंड में हो गया था, लेकिन किसी ने इस वाकये को कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही यूजर्स दो गुटों में बंट गए। कुछ लोगों ने इसे "प्रोटोकॉल का उल्लंघन" बताया, तो कई समर्थकों ने इसे "मानवीय भूल" करार देते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजनों के तनाव में ऐसी छोटी गलतियां संभव हैं।

खुद टीना डाबी ने बताई सच्चाई

मामला बढ़ता देख टीना डाबी ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से एक अनजाने में हुई गलती थी। कार्यक्रम की व्यस्तता और व्यवस्थाओं को देखने के बीच क्षण भर के लिए दिशा का भ्रम हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने तुरंत उसे सुधार लिया।

बाड़मेर में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में टीना डाबी काफी सक्रिय नजर आईं और उन्होंने जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। फिलहाल, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसे महज एक 'कन्फ्यूजन' माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

DM टीना डाबी के सामने फूट-फूटकर रोई लड़की, थानेदार और पुलिसकर्मियों पर लगाए ये आरोप
बाड़मेर
Barmer News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / IAS Tina Dabi: गणतंत्र दिवस पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से हुई ‘बड़ी चूक’, वायरल हुआ वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर पुलिस के चार ‘हीरो’ बने मिसाल: कोई खामोश शेर तो कोई अपराधियों का काल, नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ी

Republic Day 2026 Barmer Police 4 Heroes
बाड़मेर

Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

Balotra road accident
बाड़मेर

पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

Pachpadra Refinery Accident
बाड़मेर

Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

illegal electricity connection, illegal electricity connection in Barmer, illegal electricity connection cut, illegal electricity connection in Barmer, discom AEN, discom AEN beaten up, discom AEN slapped, Barmer news, Rajasthan news, अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध बिजली कनेक्शन इन बाड़मेर, अवैध बिजली कनेक्शन काटा, बाड़मेर में अवैध बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम एईएन, डिस्कॉम एईएन से मारपीट, डिस्कॉम एईएन को मारा थप्पड़, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

Big Scam in SIR
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.