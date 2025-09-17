कलेक्टर टीना डाबी के सामने फूट-फूटकर रोई लड़की, थानेदार और पुलिसकर्मियों पर लगाए ये आरोप



जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को पूरा घटनाक्रम बताया। जहां पीड़ित की बेटी के आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां लोगों ने डीजीपी से मिलने की गुहार लगाई। लेकिन उनका ज्ञापन डीजीपी तक पहुंचाया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाए भी मौजूद रहीं। ज्ञापन में मांग की है कि परिवार को पुलिस से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा परिवार का मेडिकल करवा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।