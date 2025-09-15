Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की सड़कों पर दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, 18 रूटों पर गांव से शहर तक मिलेगा आरामदायक सफर, किराया भी होगा कम

Bhilwara Electric Bus: भीलवाड़ा में जनवरी 2026 से 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सामान्य किराए पर एसी और सीसीटीवी युक्त बसें शहर से गांवों तक 18 रूटों पर प्रतिदिन 200 किमी तक चलेंगी। 11 करोड़ की लागत से ई-बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बन रहा है।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Bhilwara Electric Bus
Bhilwara Electric Bus (Patrika File Photo)

Bhilwara Electric Bus: भीलवाड़ा शहर से लेकर गांव तक जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। खास बात यह रहेगी कि बसों का किराया सामान्य रहेगा और इनमें एसी व सीसी कैमरे होंगे। बसें प्रतिदिन 180 से दो सौ किलोमीटर तक चलेंगी।


बता दें कि नगर निगम शहर में जनवरी 2026 तक यह बस सेवा शुरू कर देगा। ई-बस संचालन के लिए 18 रूट तय कर लिए गए हैं। सोमवार को विशेष कमेटी हरी झंडी दे देगी।


नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि सिविल कार्य रूडसिको के माध्यम से नगर निगम करवा रही है। बस डिपो के लिए नगर विकास न्यास से 16,742 वर्ग मीटर जमीन मिली है। अधिशासी अभियंता पूजा गोयल की देखरेख में डिपो निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहां डिपो पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

भीलवाड़ा में इसी महीने से 14 रूटों पर दौड़ेगी नई लोक परिवहन बस सेवा, शहर से गांवों का सफर होगा आसान
भीलवाड़ा
Bhilwara New public transport bus service


नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें मिल रही हैं, जिनका संचालन नगर निगम करेगा। बसों के संचालन के लिए शहर में रिंग रोड पर भाजपा कार्यालय के निकट एवं टंकी के बालाजी के सामने करीब 11 करोड़ की लागत से ई-बस डिपो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।


यहां से यहां तक चलेंगी बसें


-कोटडी से नेहरू नगर
-नेहरू नगर से खोलपुरा
-खोलपुरा से रीट चौराहा
-रीट चौराहा से कोदिया
-कोदिया से हाथीभाटा
-हाथीभाटा से सातोला खेड़ा
-सातोला खेड़ा से कोदू कोटा
-कोदू कोटा से अगरपुरा चौराहा
-अगरपुरा चौराहा से पंचायत समिति कार्यालय सुवाणा
-पंचायत समिति कार्यालय सुवाणा से ईरास चौराहा
-ईरास चौराहा से केन्द्रीय विद्यालय
-केन्द्रीय विद्यालय से अंहिसा सर्किल
-अंहिसा सर्किल होते हुए सांगानेरी गेट
-सांगानेरी गेट होते हुए मोती बावजी चौराहा
-मोती बावजी चौराहा से राजीव गांधी ऑडिटोरियम
-राजीव गांधी ऑडिटोरियम से केशव हॉस्पिटल
-केशव हॉस्पिटल से टंकी के बालाजी तक।


इलेक्ट्रिक बसों के ये रहे रूट


-कारोई से गुरलां से नौगावा चौराहा से पुर बस स्टैंड से रीको से पांसल चौराहा से गंगापुर चौराहा से अजमेर चौराहा से रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी तक।


-बागौर से करणवास से घोड़ास से पीथास से पीथास कोटड़ी से पांसल से अंहिंसा बंगलों से पांसल चौराहा से गंगापुर चौराहा से अजमेर चौराहा होते हुए रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड होते हुए टंकी के बालाजी तक।


-भादू से चक्की चौराहा से मेजा से मांडल से भदाली खेड़ा से आरजिया चौराहा होते हुए सुखाड़िया सर्कल से अजमेर चौराहा से रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड से केशव हॉस्पिटल होते हुए टंकी के बालाजी तक।


-रायला से मांडल चौराहा होते हुए सरस डेयरी से सुखाड़िया सर्किल से 60 फीट रोड होते हुए शिवाजी पार्क से ओनेस्टी पावभाजी से प्राइवेट बस स्टैंड से रोडवेज बस स्टैंड से अजमेर चौराहा से टंकी के बालाजी तक।


-कोटडी से नेहरू नगर से खोलपुरा से रीट चौराहा से कोदिया से हाथीभाटा से सातोला खेड़ा से कोदू कोटा से अगरपुरा चौराहा से पंचायत समिति कार्यालय सुवाणा से ईरास चौराहे से केन्द्रीय विद्यालय से अंहिसा सर्किल होते हुए सांगानेरी गेट होते हुए मोती बावजी चौराहा से राजीव गांधी ऑडिटोरियम होते हुए केशव हॉस्पिटल से टंकी के बालाजी तक।


-बड़ा महुआ से रीछडा से छापरी से सालरा से आकोला चौराहा सिंदरी के बालाजी से मेडिकल कॉलेज से सांगानेर से नारायणी माता सर्कल मोती बावजी से राजीव गांधी ऑडिटोरियम से प्राइवेट बस से रोडवेज बस स्टैंड से अजमेर चौराहा से गायत्री आश्रम से रोडवेज बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।


-हमीरगढ़ से स्वरूपगंज चौराहा से कान्याखेड़ी से मंडपिया चौराहा से मंडपिया चौकी से संगम हाउस से आटूण चौराहा से चन्द्रशेखर आजाद नगर टेंपो स्टैंड से चित्तौड़रोड से सर्किट हाउस से अजमेर चौराहा से रोडवेज बस स्टैंड से रामद्वारा होते हुए फतह टावर से सिटी कोतवाली से बड़ला चौराहा से भवानी नगर सर्कल से सिद्वी विनायक से कुवाड़ा खान होते हुए केशव हॉस्पिटल से टंकी के बालाजी।


-हमीरगढ़ से स्वरूपगंज चौराहा से गुवारड़ी से मंडपिया चौराहा से काणोली चौराहा संगम यूनिवर्सिटी गठीलाखेड़ा से रिको सर्किल, मानसरोवर झील, मीरा सर्किल, प्रज्ञा सर्किल, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, रामधाम चौराहा, वीर तेजाजी सर्किल, गंगापुर चौराहा, सर्किट हाउस, अजमेर चौराहा, गायत्री आश्रम चौराहा, यूआईटी से सुखाड़िया सर्किल टंकी के बालाजी।


-नौगांवा, नौगांवा चौराहा, क्यारा का बालाजी, जाटो का खेड़ा से पुर से बाइपास आरटीओ सर्किल रिको द्वित्तीय, बिलिया से पटेल नगर सामुदायिक, देवनारायण सर्किल, ईएसआई हॉस्पिटल, पन्नाधाय सर्किल, कुभा सर्किल, वीर तेजा सर्किल, अजमेर चौराहा, रोडवेज चौराहा, अजमेर चौराहा, रोडवेज चौराहा, प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।


-बनेडा, माताजी का खेड़ा, आमली, बबराणा खेडलिया, सिंदरी के बालाजी, मेडिकल कॉलेज सांगानेर, मोती बावजी चौराहा, सांगानेरी गेट, श्री गेस्ट हाउस, रोडवेज चौराहा, प्राइवेट बस स्टैंड, टंकी का बालाजी।


-आमा, फागणों का खेड़ा, सियार, कालीरडिया, मंगरोप कुहारिया, भोली, सबलपुरा, हरणी महादेव बड़ी हरणी, तेज सिंह सर्किल से भवानी नगर चौराहा बडला चौराहा से महाराण टॉकिज से रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।


-बड़लियास, जित्या गेंदलिया, रेण चौराहा, सोलंकिया का खेडा, हासीयास, बतखों का खेडा, दांथल, हलेड चौराहा, तेज सिंह सर्कल से सोनी हॉस्पिटल, बडला चौराहा, महाराणा टॉकीज, रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।
बनेडा से अमरपुरा, लापिया-ढाणी, महुआ खुर्द आरजिया, विद्या कॉलेज, तेलीखेड़ा चौराहा, पालडी, केशव हॉस्पिटल से प्राइवेट बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड से अजमेर चौराहा से सुखाड़िया सर्कल से टंकी के बालाजी।


-लुहारिया दांता, थाबोला, बावडी, लिरडिया, गंगा का खेडा, मांडलचौराहा, भदाली खेडा, आरजिया चौराहा, भीलवाड़ा डेयरी, जोधडास चौराहा, सुखाड़िया सर्किल, अजमेर चौराहा, रोडवेज चौराहा, प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।


-कोचरिया सालमपुरा माताजी, दरीबा, बाइपास, मंगलपुरा, लक्ष्मीपुरा, नर्मदा विहार (रिको 3 आर.टी.ओ. सर्किल), बिलिया, बापू नगर, लेबर कॉलोनी पांसल चौराहा, प्रताप नगर से एस.के. प्लाजा, सर्किट हाऊस, अजमेर चौराहा, रोडवेज चौराहा से प्राइवेट बस स्टेण्ड से टंकी के बालाजी।


-मोड का निबाहेडा से हरिपुरा चौराहा, जीवलिया, रावों का खेडा चौराहा, धुंवाला से बलाई खेडा माण्डल, माण्डल चौराहा, भदाली खेडा, आरजिया चौराहा, भीलवाड़ा डेयरी, सुखाड़िया सर्किल से अजमेर चौराहा, रोडवेज प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी का बालाजी।
सवाईपुर, बनका खेडा, रुपाहेली चौराहा से अगरपुरा, कोटडी चौराहा, सुवाणा, ईरास, अहिंसा सर्कल, सांगानेरी गेट से रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।


-हमीरगढ़, बिहारीपुरा काबरा, काबरा खुर्द मंगरोप, कुहारिया, भोली सबलपुरा, हरणी महादेव, चावण्डा माता/ओडो का खेडों, दादीधाम रिंग रोड चौराहा, वडला चौराहा, महाराणा टॉकीज, रोडवेज चौराहा, प्राइवेट बस स्टैंड से टंकी के बालाजी।

Jaipur: अगले महीने 70 कबाड़ बसें होंगी बाहर, जयपुर की सड़कों पर कब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें?
जयपुर
industrial-development-1

भीलवाड़ा की सड़कों पर दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, 18 रूटों पर गांव से शहर तक मिलेगा आरामदायक सफर, किराया भी होगा कम

