राज्यपाल बागड़े ने पर्यावरणविद जाजू को ‘समाज गौरव’ उपाधि से किया अलंकृत

जोधपुर में आयोजित समारोह में यह सम्मान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े तथा भारत सरकार के विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष संदीप काबरा की उपस्थिति में प्रदान किया। जाजू के सतत प्रयासों से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भावी पीढ़ियों में पर्यावरण संरक्षण की चेतना भी सुदृढ़ हुई है।