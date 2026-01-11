अग्रवाल समाज ने मनाया मकर संक्रांति महोत्सव; सड़कों पर सितोलिया तो आसमान में सतरंगी पतंगों की मची धूम

मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शहर के अग्रवाल समाज ने रविवार को उल्लास के साथ 'संक्रांति महोत्सव' मनाया। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल और महिला मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूरा समाज एक जाजम पर नजर आया। रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित समारोह में सुबह से शाम तक खेलकूद और पारंपरिक खान-पान का दौर चला।