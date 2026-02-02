बजट का ‘बुलियन’ असर: एमसीएक्स में चांदी 9 प्रतिशत टूटी, सोना भी धड़ाम

रविवार को एमसीएक्स पर चांदी 26,273 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट के साथ 2 लाख 65 हजार 652 रुपए के स्तर पर आ गई। वहीं, सोना 6,653 रुपए प्रति दस ग्राम टूटकर 1 लाख 43 हजार रुपए पर पहुंच गया। दूसरी ओर भीलवाड़ा का स्थानीय सर्राफा बाजार रविवार को बंद था, लेकिन ऑफ-मार्केट (बोली) में सोने का भाव 1 लाख 58 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.73 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बोला गया। व्यापारियों के अनुसार, वास्तविक भावों की स्थिति सोमवार को बाजार खुलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।