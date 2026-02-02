2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बजट: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को मायूसी, पूर्वोत्तर पर मेहरबानी; इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड धड़ाम

छोटे उद्योगों के बजट में कटौती से एमएसएमई सेक्टर को झटका केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र मंत्रालय के लिए आवंटित राशि ने देश की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए वस्त्र मंत्रालय को 5,279.01 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो पिछले साल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 02, 2026

Budget: Textile city Bhilwara disappointed, Northeast receives preferential treatment; infrastructure fund takes a hit.

Budget: Textile city Bhilwara disappointed, Northeast receives preferential treatment; infrastructure fund takes a hit.

छोटे उद्योगों के बजट में कटौती से एमएसएमई सेक्टर को झटका

केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र मंत्रालय के लिए आवंटित राशि ने देश की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए वस्त्र मंत्रालय को 5,279.01 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो पिछले साल के बजट अनुमान 5,272 करोड़ के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा समान है। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी चिंता विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बजट में की गई कटौती है।

भीलवाड़ा के लिए 3 बड़े झटके

1. छोटे उद्योगों का बजट घटाया

  • भीलवाड़ा में सैकड़ों लघु उद्योग हैं। बजट में विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का बजट 1,722 करोड़ से घटाकर 1,698.72 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 1.39 प्रतिशत की गिरावट सीधे तौर पर छोटी इकाइयों के आधुनिकीकरण और सब्सिडी पर असर डालेगी
  • 2. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ब्रेक
  • पूंजीगत व्यय, इससे नए टेक्सटाइल पार्क या बड़ी मशीनरी का ढांचा तैयार होता है, उसे 42.42 करोड़ (2024-25 वास्तविक) से घटाकर मात्र 9.49 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी सरकार नए निर्माण पर लगभग न के बराबर खर्च करेगी।
  • 3. बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी सूखा
  • बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए 3,369.14 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल के बजट (3,350.98 करोड़) के मुकाबले यह सिर्फ 0.54 प्रतिशत की नाममात्र बढ़ोतरी है। महंगाई दर को देखें तो यह वास्तव में निगेटिव ग्रोथ है।

पूर्वोत्तर को 16 प्रतिशत ज्यादा, राजस्थान को सिर्फ इंतजार

बजट आंकड़ों में क्षेत्रीय असमानता साफ दिख रही है। एक तरफ जहां मुख्य टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा, सूरत, तिरुपुर के लिए बजट स्थिर है, वहीं नार्थ ईस्टर्न एरिया के लिए बजट 124.89 करोड़ से बढ़ाकर 145.89 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 16.81 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। भीलवाड़ा के उद्यमियों का कहना है कि सरकार का फोकस अब पारंपरिक कपड़ा केंद्रों के बजाय नए क्षेत्रों पर शिफ्ट हो रहा है।

आंकड़े बोल रहे हैं सच

  • कुल बजट: 5,279.01 करोड़ (लगभग स्थिर)
  • राजस्व खर्च: 99.8 प्रतिशत (सिर्फ सैलरी और पुरानी स्कीमों के लिए)
  • कैपिटल खर्च: मात्र 0.2 प्रतिशत (नए विकास के लिए कुछ नहीं)

बजट डायरी: उम्मीदें वर्सेज हकीकत

  • सेक्टर बजट 2026-27 अंतर (पिछले बजट से) असर
  • इंडस्ट्रीज 3,369.14 0.54 प्रतिशत (स्थिर) बड़े मिलों को कोई नई प्रोत्साहन राशि नहीं।
  • लघु उद्योग 1,698.72 -1.39 प्रतिशत (गिरावट) पावरलूम या छोटे स्तर पर हैं, उन्हें नुकसान।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र 145.89 16.81% (बंपर) निवेश, राजस्थान से बाहर जाने का डर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बजट: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को मायूसी, पूर्वोत्तर पर मेहरबानी; इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड धड़ाम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट घोषणा: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को मिली संजीवनी

Budget announcement: Textile city Bhilwara receives a lifeline.
भीलवाड़ा

बजट विश्लेषण: भीलवाड़ा टेक्सटाइल को मिलेगा बूस्टर डोज

Budget analysis: Bhilwara textile industry to receive a booster dose.
भीलवाड़ा

बजट का ‘बुलियन’ असर: एमसीएक्स में चांदी 9 प्रतिशत टूटी, सोना भी धड़ाम

Budget's 'bullion' effect: Silver plunges 9 percent on MCX, gold also tumbles.
भीलवाड़ा

Gold-Silver Price Crash: बजट पेश होने के बाद 26,273 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, MCX में आया भूचाल

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की उम्मीदों पर फिरा पानी, लघु उद्योगों को लगा झटका

UnionBudget 2026-27
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.