बजट: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को मायूसी, पूर्वोत्तर पर मेहरबानी; इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड धड़ाम

केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र मंत्रालय के लिए आवंटित राशि ने देश की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए वस्त्र मंत्रालय को 5,279.01 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो पिछले साल के बजट अनुमान 5,272 करोड़ के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा समान है। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी चिंता विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बजट में की गई कटौती है।