शाहपुरा खारी नदी में ग्रामीणों का हंगामा, बजरी खनन बंद कराने की मांग

सूचना मिलते ही डीएसपी शाहपुरा ओमप्रकाश विश्नोई, शाहपुरा सीआई सुरेश चंद्र, फूलियाकलां तहसीलदार रामदेव धाकड़, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सहित व अन्य थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर हालात को शांत कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन के कारण उनके कुएं और जल स्रोत सूख रहे हैं तथा वे किसी भी स्थिति में नदी से बजरी का दोहन नहीं होने देंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मामले को लेकर प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।