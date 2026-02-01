गुस्साए परिजन: घर में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी के साथ परिवार पर हमला

इस दौरान मकान में आग लगा दी। इससे घरेलू सामान जल गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और माहौल गरमा गया। सूचना पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपी भाग गए। हमले में जगदीश ( 55), उसकी मां गीता देवी (70), पुत्री सीमा (23), पत्नी लाडी देवी (50) तथा एक साल की दोहिती ज्योति व बीच बचाव में आए महावीर (30) को चोट लगी। उनको मांडल अस्पताल लाया गया। जगदीश की हालत खराब होने पर उदयपुर रैफर कर दिया। पुलिस ने जगदीश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।