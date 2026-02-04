बोर्ड परीक्षा के सत्रांक ऑनलाइन होंगे अपलोड, 4 मार्च तक का समय

बोर्ड ने लेटलतीफी करने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का कड़ा प्रावधान रखा है। यदि कोई स्कूल 4 मार्च तक सत्रांक लॉक नहीं करता है या त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो उसे विलंब शुल्क देना होगा। प्रथम चरण के तहत 4 मार्च के बाद 11 मार्च तक सत्रांक भरने या संशोधन करने पर 50 रुपए प्रति परीक्षार्थी विलंब शुल्क लगेगा। (अधिकतम 5 हजार रुपए प्रति विद्यालय)। दूसरा चरण 11 मार्च तक चूकने पर 18 मार्च तक दुगुने विलंब शुल्क यानी 100 रुपए प्रति परीक्षार्थी (अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति विद्यालय) का भुगतान ई-मित्र के माध्यम से करना होगा।