लापरवाही: सीवरेज खुदाई में तोड़ी राजस्वान की फाइबर केबल

भीलवाड़ा शहर में विकास कार्यों के नाम पर चल रही बेतरतीब खुदाई ने अब सरकारी सिस्टम की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया है। सीवरेज परियोजना के तहत सर्किट हाउस के पास चल रही खुदाई के दौरान ठेकेदार की जेसीबी ने राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) की मुख्य फाइबर ऑप्टिकल केबल को काट दिया। नतीजा यह हुआ कि रविवार से ही शहर के 20 प्रमुख सरकारी विभागों में इंटरनेट बंद हैं। आलम यह है कि पिछले दो दिनों से इन दफ्तरों में न तो कोई मेल जा रहा है और न ही ऑनलाइन फाइलें आगे बढ़ रही हैं।