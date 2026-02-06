6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रदेश के तीसरी कक्षा के बच्चों की ‘नींव’ परखेगी सरकार, मार्च में होगा वन-ऑन-वन टेस्ट

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निपुण भारत मिशन के तहत अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता की गहराई से जांच होगी। यह जानने के लिए कि बच्चे कितना पढ़ और समझ पा रहे हैं, मार्च 2026 में &#8216;फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026&#8217; का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 06, 2026

The government will test the foundational skills of third-grade students in the state.

The government will test the foundational skills of third-grade students in the state.

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निपुण भारत मिशन के तहत अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता की गहराई से जांच होगी। यह जानने के लिए कि बच्चे कितना पढ़ और समझ पा रहे हैं, मार्च 2026 में 'फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026' का आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इसे लेकर कमर कस ली है। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

एक-एक बच्चे का होगा टेस्ट

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बुनियादी कौशल में सीखने की कमियों की पहचान करना है। मार्च में प्रस्तावित इस सर्वे में कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वन-ऑन-वन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मौखिक भाषा एवं सुनकर समझने की क्षमता। ध्वनि जागरूकता और अक्षरों या शब्दों को डिकोड करना। धाराप्रवाह पठन और पढ़कर समझने का कौशल। बुनियादी गणितीय कौशल आदि बिंदुओं पर फोकस रहेगा।

आज वीसी से जुड़ेंगे प्रदेश भर के अधिकारी

सर्वे की तैयारियों के आमुखीकरण और समीक्षा के लिए शुक्रवार को सुबह 11से दोपहर 2 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें आरएससीईआरटी निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, सीबीईओ और पीईईओ स्तर तक के अधिकारी जुड़ेंगे।

सभी को वीसी से जुड़ने के दिए निर्देश

फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026 उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जिन पर नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकारियों को पूर्ण तैयारी के साथ वीसी में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

रामेश्वर प्रसाद जीनगर, कार्यवाहक डीईओ भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के तीसरी कक्षा के बच्चों की ‘नींव’ परखेगी सरकार, मार्च में होगा वन-ऑन-वन टेस्ट

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिजिटल और एआई शिक्षा का सपना ‘कबाड़’ के हवाले: करोड़ों की लैब नकारा

The dream of digital and AI education is being handed over to 'scrap': multi-million dollar labs rendered useless.
भीलवाड़ा

शिक्षा से वंचित नेहरू विहार: 6-7 सेक्टर में सैकड़ों परिवार, पर बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल नहीं

Nehru Vihar lacks educational facilities: Hundreds of families live in sectors 6 and 7, but there is no government school for the children.
भीलवाड़ा

‘परीक्षा पे चर्चा’: आज और 9 को स्कूलों में गूंजेगी पीएम की आवाज

'Pariksha Pe Charcha': PM's voice will resonate in schools today and on the 9th.
भीलवाड़ा

बजट से उम्मीद: उद्योगों की राह हो आसान, कलक्टर को मिले सुपर पाॅवर

To ease the path for industries, the collector has been given super powers.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में कचरा संग्रहण के बदले देने होंगे 20 से 250 रुपए

bhilwara nagar nigam centrol room
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.