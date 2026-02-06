प्रदेश के तीसरी कक्षा के बच्चों की ‘नींव’ परखेगी सरकार, मार्च में होगा वन-ऑन-वन टेस्ट

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बुनियादी कौशल में सीखने की कमियों की पहचान करना है। मार्च में प्रस्तावित इस सर्वे में कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वन-ऑन-वन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मौखिक भाषा एवं सुनकर समझने की क्षमता। ध्वनि जागरूकता और अक्षरों या शब्दों को डिकोड करना। धाराप्रवाह पठन और पढ़कर समझने का कौशल। बुनियादी गणितीय कौशल आदि बिंदुओं पर फोकस रहेगा।