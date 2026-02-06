‘परीक्षा पे चर्चा’: आज और 9 को स्कूलों में गूंजेगी पीएम की आवाज

बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (9वां संस्करण) के प्रसारण को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त सरकारी और गैर-सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में 6 और 9 फरवरी को इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्र केवल दूरदर्शन ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस संवाद को देख सकेंगे।