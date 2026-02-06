डिजिटल और एआई शिक्षा का सपना ‘कबाड़’ के हवाले: करोड़ों की लैब नकारा

सरकारी स्कूलों के बच्चों को हाईटेक और एआई आधारित शिक्षा से जोड़ने का सरकारी सपना सिस्टम की नकारा कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गया है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई आईसीटी (इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) लैब आज कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। भीलवाड़ा जिले की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, यहां 500 से अधिक स्कूलों में लैब होने के बावजूद बच्चे माउस और की-बोर्ड छूने को तरस रहे हैं। बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए पूर्व कलक्टर ने जो करोड़ों का बजट डीएमएफटी से स्वीकृत किया था, उसे मौजूदा प्रशासन ने निरस्त कर दिया।