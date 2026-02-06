शिक्षा से वंचित नेहरू विहार: 6-7 सेक्टर में सैकड़ों परिवार, पर बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल नहीं

शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, नई कॉलोनियां बस रही हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी बरकरार है। शहर के प्रमुख रिहायशी इलाके नेहरू विहार और तिलक नगर आवासीय योजना से जुड़े क्षेत्र की यही कहानी है। यहां 6 से 7 सेक्टरों में सैकड़ों परिवार निवास करते हैं, लेकिन विडंबना है कि इस पूरे इलाके में बच्चों के लिए एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है।