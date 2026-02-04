968 पदों के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 5 से, चूके तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉग-इन करना होगा। वहां भर्ती पोर्टल पर जाकर विस्तृत आवेदन सह-परिनिरीक्षा फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करना होगा। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को यह एकमात्र अवसर दिया जा रहा है। 11 फरवरी के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।