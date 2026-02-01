पत्रिका जनमंच में पीड़ितों ने बयां किया दर्द, प्रशासन की अनदेखी पर फूटा गुस्सा

भीलवाड़ा। राजस्थान पत्रिका के जनमंच कार्यक्रम में बुधवार को भीलवाड़ा वासियों का दर्द छलक पड़ा। मांडलगढ़ निवासी महावीर प्रसाद वैष्णव ने रुआंसे होते हुए बताया कि सूदखोरों की प्रताड़ना से उनके बेटे ने जान दे दी, लेकिन 5 साल बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर उनके पास भी आत्मघाती कदम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।