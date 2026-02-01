राजस्थान में शिष्य ने दी अनूठी गुरु-दक्षिणा, भावुक पल में पहनाई इतने तोले की सोने की चेन

साबिर मोहम्मद ने कुल 23 वर्षों की राजकीय सेवा दी। वर्ष 2016 से 2026 तक गुरु-शिष्य के रूप में दोनों ने लगभग दस साल तक साथ कार्य किया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर राजकीय उमावि निम्बला से साबिर मोहम्मद के निवास तक गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में नंदलाल दवे सहित कुआरड़ा के प्रधानाचार्य जगदीशसिंह राजपुरोहित ने भी संबोधित करते हुए उनके सेवाकाल की सराहना की।