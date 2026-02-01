Jalore News: पाइपलाइन के लिए खोदे 25 फीट गड्ढे में गिरी कार, 2 की मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

जालोर। महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोणद-अंदोरी क्षेत्र में 25 फीट गहरे गड्ढे में कार गिरने से जालोर जिले के भंवरानी निवासी जीवन सिंह सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद युवक का शव एम्बुलेंस से भंवरानी लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोणद निवासी व्यापारी सुभाष सिंह राजपुरोहित ने बताया कि भंवरानी निवासी गोपाल सिंह मंडलावत पिछले करीब 30 साल से लोणद गांव में मिठाई का व्यापार करते हैं।