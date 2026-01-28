जालोर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

जालोर। जालोर विधानसभा क्षेत्र से MLA रह चुके रामलाल मेघवाल का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में उपचाररत थे। बुधवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से जिले की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है।