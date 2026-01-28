28 जनवरी 2026,

बुधवार

बीकानेर

Rajasthan: भाजपा नेता की चाची पर हमला, सीने पर बैठकर दबाने लगा गला, जेवरात लूटकर फरार

बीकानेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। बीच बाजार स्थित एक मकान में घुसे नकाबपोश बदमाश ने भाजपा नेता की चाची के साथ मारपीट कर सोने के आभूषण लूट लिए और फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Jan 28, 2026

Bikaner Crime

सीसीटीवी फुटेज (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपानियों का चौक में मंगलवार शाम को एक युवक द्वारा अकेली बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और जेवर लूटकर फरार होने का मामला सामने आया है। सिपानियों का चौक निवासी सुरेश बांठिया मंगलवार शाम रिश्तेदार के यहां भोजन कार्यक्रम में गए थे। घर पर उनकी पत्नी पुष्पा देवी अकेली थीं। इसी दौरान शाम करीब 7.15 बजे एक युवक घर में घुस आया। आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके सीने पर बैठकर गला दबाने लगा। करीब सात मिनट तक बदमाश घर के भीतर उत्पात मचाता रहा।

मंगलवार शाम करीब 7:12 बजे हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले बुजुर्ग महिला से सामान्य बातचीत की और अचानक उनका गला दबाकर हमला कर दिया। इसके बाद वह महिला के हाथों में पहने सोने के कड़े और गले की चेन लेकर मौके से भाग गया।

पति के लौटने पर सामने आया मामला

महिला के पति सुरेश कुमार बांठिया किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। जब वे रात करीब 8:15 बजे घर लौटे तो पत्नी फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। होश में आने पर महिला ने आपबीती सुनाई।

चेहरे पर मुक्कों से हमला

सुरेश कुमार के अनुसार, पत्नी बार-बार घबराकर कह रही थी कि “मुझे मार देंगे।” पूछने पर उन्होंने बताया कि एक नकाबपोश बदमाश घर में घुसा, उनका गला दबाया और चेहरे पर मुक्कों से हमला किया। बदमाश ने घुटनों से दबाकर महिला को काबू में लिया और गहने निकालकर फरार हो गया।

सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में नकाबपोश युवक को घर में प्रवेश करते और कुछ देर बाद बाहर निकलते हुए देखा गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास कर रही है।

मारवाड़ी भाषा में कर रहा था बातचीत

थानाधिकारी सविता डाल ने बताया कि पीड़िता के बयान में सामने आया है कि बदमाश मारवाड़ी भाषा में बातचीत कर रहा था। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी बीकानेर या आसपास के इलाके का ही निवासी हो सकता है।

10-12 लाख की लूट

महिला के देवर और भाजपा नेता सुनील बांठिया के अनुसार, लूटे गए सोने के गहनों की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

Published on:

28 Jan 2026 09:32 pm

Rajasthan: भाजपा नेता की चाची पर हमला, सीने पर बैठकर दबाने लगा गला, जेवरात लूटकर फरार

