Rajasthan: भाजपा नेता की चाची पर हमला, सीने पर बैठकर दबाने लगा गला, जेवरात लूटकर फरार

बीकानेर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपानियों का चौक में मंगलवार शाम को एक युवक द्वारा अकेली बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और जेवर लूटकर फरार होने का मामला सामने आया है। सिपानियों का चौक निवासी सुरेश बांठिया मंगलवार शाम रिश्तेदार के यहां भोजन कार्यक्रम में गए थे। घर पर उनकी पत्नी पुष्पा देवी अकेली थीं। इसी दौरान शाम करीब 7.15 बजे एक युवक घर में घुस आया। आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके सीने पर बैठकर गला दबाने लगा। करीब सात मिनट तक बदमाश घर के भीतर उत्पात मचाता रहा।