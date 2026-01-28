झुंझुनूं क्राइम : महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, सामने आई यह वजह

घटनास्थल पर संदूक और कमरों में खून के छींटे मिले, जिससे संघर्ष की पुष्टि हुई। संघर्ष के दौरान आरोपी की नाक और हाथ की दो उंगलियों में चोट लगी। घटना के बाद वह घर पहुंचा और परिजन को सड़क पर गिरने से चोट लगने की बात कही। बाद में गांव से वाहन किराए पर लेकर सीएचसी पौंख पहुंचा, जहां रात को इलाज कराया। इलाज के बाद वह घर लौट आया और रातभर घर पर ही रहा।