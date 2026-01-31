Jalore: दो साल JEN पद पर नौकरी, प्रमोशन के बाद बना AEN, SOG ने किया गिरफ्तार

कनिष्ठ अभियंता (जेई) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पेपर माफिया का नेटवर्क सक्रिय रहा। पहली परीक्षा रद्द होने पर खरीदार अभ्यर्थियों ने पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो गिरोह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुन: आयोजित परीक्षा का प्रश्नपत्र भी पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। 12 सितंबर 2021 को हुई पुन: परीक्षा का पेपर भी परीक्षा से पहले ही आउट कर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस संबंध में नया प्रकरण दर्ज किया गया है।