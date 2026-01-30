Jalore: सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गांव वालों ने अपनी सेविंग से बनवा दिया 4.50 करोड़ का स्कूल, ये हैं खूबियां…

Inspirational Story: राजस्थान का जालोर जिला वैसे तो छोटा सा जिला है, लेकिन उसके एक छोटे से गांव में इतना बड़ा काम हुआ कि पूरे प्रदेश को हिला दिया है। गांव के लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार के आगे हाथ जोड़े, फाइलें दौड़ाईं, एज्यूकेशन के लिए अफसरों से मुलाकातें कीं… लेकिन जब बात नहीं तो खुद ही बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मैदान में आ डटे। गांव के लोगों ने अपने सेविंग से साढ़े चार करोड़ रुपए का स्कूल बना दिया और इसे अब सरकार को सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। जालोर जिले के छोटे से गांव नरसाणा का यह मामला है। सरकार की मदद के बिना ही कक्षा बारह तक का स्कूल बना दिया, जो किसी हवेली से कम नहीं है।