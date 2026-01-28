Good News: महंगे स्कीन केयर इलाज अब बेहद सस्ते, हेयर फॉल ट्रीटमेंट तो फ्री…. SMS में एशिया का पहला स्किन इंस्टीट्यूट अगले माह शुरू

SMS Hospital (Patrika Photo)
Asia's First Dermatology Institute In Jaipur: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के नाम जल्द ही एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। अस्पताल के चरक भवन में एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा (लंदन के बाद) अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है।
करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह केंद्र फरवरी महीने से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ न केवल गंभीर चर्म रोगों का इलाज होगा, बल्कि महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी बेहद मामूली दरों पर उपलब्ध होंगे।
प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस से मिलेगी मुक्ति
अब तक जिन सुविधाओं के लिए लोगों को प्राइवेट क्लीनिकों के चक्कर काटने पड़ते थे और लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, वे अब सरकारी दरों पर मिलेंगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, यहाँ ली जाने वाली फीस केवल मशीनों के रखरखाव (Maintenance) के लिए होगी।
नीचे दी गई तालिका से आप समझ सकते हैं कि SMS अस्पताल का यह नया संस्थान आपकी जेब पर कितना बोझ कम करेगा।
|इलाज / प्रोसीजर
|प्राइवेट अस्पताल का खर्च
|SMS इंस्टीट्यूट की प्रस्तावित दर
|लेजर हेयर रिमूवल
|₹3,000 - ₹5,000 (प्रति विजिट)
|₹770
|जन्मजात काले धब्बे हटाना
|₹30,000 - ₹50,000
|₹1,500
|चेहरे के मस्से हटाना
|₹5,000 - ₹20,000
|₹800 - ₹1,000
|रेडियो फ्रीक्वेंसी (मस्से)
|₹2,000 - ₹5,000
|निःशुल्क (Free)
|बाल झड़ना (PRP थेरेपी)
|₹40,000 तक
|निःशुल्क (Free)
|सोरायसिस (फोटो थेरेपी)
|काफी महंगा
|निःशुल्क (Free)
इस इंस्टीट्यूट की एक खास बात यह भी है कि यहाँ उम्रदराज पुरुषों में होने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं (Andrology) के लिए अलग से यूनिट होगी। यानी त्वचा के साथ-साथ पुरुषों की गुप्त बीमारियों का इलाज भी एक ही छत के नीचे संभव हो सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग