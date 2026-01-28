Good News: महंगे स्कीन केयर इलाज अब बेहद सस्ते, हेयर फॉल ट्रीटमेंट तो फ्री…. SMS में एशिया का पहला स्किन इंस्टीट्यूट अगले माह शुरू

करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह केंद्र फरवरी महीने से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ न केवल गंभीर चर्म रोगों का इलाज होगा, बल्कि महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी बेहद मामूली दरों पर उपलब्ध होंगे।

प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस से मिलेगी मुक्ति