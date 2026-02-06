Jalore News: ट्रेन के आगे कूदा निलंबित व्याख्याता, सुसाइड नोट में लिखा- बार बार इनके हाथों से मरने से बेहतर है, एक बार खुद ही खत्म हो जाना

अजमेर एसओजी ब्रांच में दर्ज रमेश कुमार (हिंदी विषय ग्रेड-2) की एफआईआर में मेरा कोई नाम नहीं है। उसके बाद रमेश के गिरफ्तार होने पर उसके चालान में भी मेरा कहीं नाम नहीं था। उस समय के जांच अधिकारी मुकेश सोनी ने मेरे बारे में 6-7 जनों से पूछा, जो उस समय कार्रवाई में पकड़े गए थे (जैसे डॉ. सुरेश, शैलेश खींचड़ आदि और भी नाम हैं) कि मनोहर कौन है, इसके पास कितना पैसा है, यह अब क्या करता है। इन्होंने मुझसे रुपए ऐंठने की खूब कोशिश की, लेकिन मेरे पास कितना रुपया है, यह सब जानते हैं। मैं पिछले चार साल से प्रतिमाह दोस्तों से 5 हजार से 20 हजार रुपए तक की मदद लेता आया हूं।