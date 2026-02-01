Rajasthan News : अंतिम संस्कार के दौरान हड़कंप: मौके पर मिली खोपड़ी, घबराए लोग, पुलिस पहुंची

जिस स्थान पर खोपड़ी मिली, वहां पहले एक समाधि बनी हुई थी, लेकिन अब वह खुदी हुई अवस्था में मिली है। इससे श्मशान भूमि में छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि व्यक्ति ने कब्र खोदकर अवशेष बाहर निकाले हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने तांत्रिक या संदिग्ध गतिविधि की आशंका जताई है। श्मशान भूमि में इस तरह की हरकत को लेकर लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है।