पीएमश्री स्कूलों के निरीक्षण में नदारद अधिकारियों पर विभाग सख्त

प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उन शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने आदेश के बावजूद 31 जनवरी को आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया। विभाग ने अब ऐसे सभी अधिकारियों को 7 फरवरी को अनिवार्य रूप से निरीक्षण पूरा करने के आदेश दिए हैं।