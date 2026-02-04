पीएमश्री स्कूलों के निरीक्षण में नदारद अधिकारियों पर विभाग सख्त

The department is taking strict action against officials who were absent during the inspection of PM Shri schools.
प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उन शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने आदेश के बावजूद 31 जनवरी को आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया। विभाग ने अब ऐसे सभी अधिकारियों को 7 फरवरी को अनिवार्य रूप से निरीक्षण पूरा करने के आदेश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयदीप ने आदेश में बताया कि पूर्व में 13 जनवरी और 30 जनवरी को निर्देश दिए गए थे कि 31 जनवरी को पीएमश्री विद्यालयों का अवलोकन किया जाए। समीक्षा में पाया गया कि कई अधिकारी किसी कारणवश निरीक्षण करने नहीं पहुंचे।
निदेशक के निर्देशानुसार अब ऐसे वंचित अधिकारियों को 7 फरवरी को उन्हें आवंटित पीएम श्री स्कूलों का निरीक्षण करना ही होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने तकनीक का सहारा लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर शाला संबलन मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रविष्टि करनी होगी। इसके अलावा परिपत्र में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर प्रदर्शित गूगल फॉर्म में भी निरीक्षण की समस्त जानकारी भरनी होगी।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग