नवाचार: पीएम श्री स्कूल में अब छात्राएं पढ़ेंगी अधिकारों और कर्तव्यों का पाठ

शिक्षा के मंदिरों में अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में शहर के पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर में एक अनूठी पहल हुई है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सोमवार को यहां नवनिर्मित संविधान कक्ष का उद्घाटन किया।