भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाइल पार्क दिलाने का प्रयास करेगी सरकार

प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर मंत्री रावत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं को अपने घर की दुकान समझ लिया था। यही कारण है कि डोटासरा के पूरे परिवार का आरएएस में चयन हो गया। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के भविष्य का मजाक बनाया। रावत ने कहा कि हाल ही आरपीएससी मेंबर ने खुलेआम पैसे देकर मेंबर बनने की बात कबूली है, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत है।