जल संसाधन मंत्री रावत का बड़ा दावा: दिसंबर 2027 तक पूरी होगी ईआरसीपी

पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से केंद्रीय बजट में ईआरसीपी का जिक्र नहीं होने पर उठाए गए सवालों पर मंत्री रावत ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा विपक्ष के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब वे सिर्फ ईआरसीपी की बातें करते थे, काम नहीं। बजट का कोई प्रावधान नहीं था। मैं विभाग का मंत्री हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं कि भाजपा सरकार ने आते ही टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। दूसरे फेज के लिए 14 हजार करोड़ के टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 17 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। अशोक गहलोत के आरोप केवल राजनीति से प्रेरित हैं।