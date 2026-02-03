9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से, टाइम टेबल जारी

राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम (टाइम टेबल) जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी समय विभाग-चक्र के अनुसार, परीक्षाएं दो पारियों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम पारी सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 बजे तक रहेगी।