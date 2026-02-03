ड्रोन सर्वे टीम पर पथराव, भड़के तकनीकि कर्मचारियों ने की हड़ताल

प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। सावर में होमगार्ड की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ थी कि ब्यावर जिले के अतीतमंड गांव में खनन विभाग की ड्रोन सर्वे टीम पर जानलेवा हमला हो गया। इससे आक्रोशित खान एवं भू-विज्ञान विभाग के तकनीकी कर्मचारी सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। उनके समर्थन में विभाग के समस्त कार्मिकों ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार कर हड़ताल रखी। भीलवाड़ा, गंगापुर, बिजौलियां, चित्तौड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा में तकनीकि कर्मचारियों ने काम नहीं किया।