बजट विश्लेषण: भीलवाड़ा टेक्सटाइल को मिलेगा बूस्टर डोज

बजट से एमएसएमइ सेक्टर को चैंपियन बनाने के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमइ ग्रोथ फंड और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स से बिजनेस लिक्विडिटी बढ़ेगी। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए विदेश यात्रा, पढ़ाई, इलाज पर एलआरएस टीसीएस 5 से घटाकर 2 प्रतिशत करने से बड़ी राहत मिली। कैंसर की 17 दवाओं और रेयर बीमारियों की दवाओं पर कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह हटाई।