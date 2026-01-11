सड़क सुरक्षा: चालान का डर नहीं, जागरूक बने शहर; पैडल पर निकले ‘सुरक्षा दूत’

भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर रविवार सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मौका था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का, जिसके तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए भीलवाड़ा साइकिल क्लब के बैनर तले साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल सवारों ने पैडल मारकर शहरवासियों को संदेश दिया कि सड़क पर सुरक्षित सफर ही जीवन की असली कुंजी है।