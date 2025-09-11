Jaipur: अगले महीने 70 कबाड़ बसें होंगी बाहर, जयपुर की सड़कों पर कब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें?

टोडी डिपो में 100 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 70 बसें अभी कंडम हो रही हैं। शेष 30 बसें अगले साल मार्च तक कंडम होंगी। ऐसे में अगले साल तक जयपुर की सड़कों से 100 बसें बाहर हो जाएंगी। इस हिसाब से शहर में जेसीटीएसएल के पास महज 100 बसें ही बचेंगी। समय रहते जेसीटीएसएल की ओर से अगर नई बसों की खरीद नहीं की गई तो इन बसों पर रोेज सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी होगी।