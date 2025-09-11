Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: बिना अनुमति बोरवेल-ट्यूबवैल खोदा तो जुर्माना व 6 माह जेल, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

Rajasthan News: भूजल प्रबंध और संरक्षण के लिए करीब 20 साल से चल रहे राज्य सरकार के प्रयास आखिर सफल हो गए।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

Digging-a-borewell-or-tubewell
Photo Source: AI

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल-ट्यूबवेल की खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति नहीं लेने पर 50 हजार रुपए जुर्माना होगा और इसकी पुनरावृत्ति पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक सजा हो सकेगी।

राज्य विधानसभा में बुधवार को पारित राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 में यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए करीब दो दशक से प्रयास चल रहे थे। यह विधेयक दो बार प्रवर समिति को भेजा गया और उसके बाद तैयार विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में धर्मांतरण-लव जिहाद पर अब सख्त सजा, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर करोड़ तक जुर्माना; बुल्डोजर भी गरजेगा
जयपुर
Anti-conversion-1

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू -जल मंत्री कन्हैया लाल ने बुधवार को राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। उन्होंने विधेयक को लेकर आए कुछ सुझावों पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि विधेयक तो आज ही पारित कराना है।

विधेयक पर चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है, लेकिन राज्य जल संकट से जूझ रहा है इसलिए भू-जल का संरक्षण, संवर्धन व प्रबंधन अति आवश्यक है। हमारा नैतिक दायित्य है कि भू-जल बचाने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ें।

प्राधिकरण का स्वरूप

-राज्य प्राधिकरण का गठन होगा।
-अध्यक्ष वह होगा, जो जल संसाधन, प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग के ज्ञान के साथ मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव या मुख्य अभियंता रह चुका।
-दो विधायक व जल संसाधन प्रबंध का 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।
-सचिव इसमें सदस्य सचिव होगा।

प्राधिकरण का कार्य

-जल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दे सकेगा।
-बोरवेल-ट्यूववेल की मंजूरी के एक सिस्टम-मैकेनिज्म तैयार होगा।
-आमजन को जागरूक करने और तथ्यों की जानकारी देने के लिए नियमित रिपोर्ट जारी होगी।
-भू-जल उपयोग और गुणवत्ता मापने, प्रवर्तन और निगरानी के सम्बंध में सरकार को सिफारिश करेगा।
-भू-जल दोहन दर का निर्धारण में सहयोग देगा।

जिला स्तर पर

-जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति होगी।
-समिति भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाएं तैयार करेंगी।
-स्थान विशेष के लिए भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर निर्णय होगा।
-प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश होगी।
-बोरवेल-ट्यबवेल के लिए करना होगा आवेदन- औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल निकासी संरचनाओं की मंजूरी लेनी होगी।
-अनुमति के लिए प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
-आवेदन के साथ फीस जमा करानी होगी।

इनको रहेगी छूट

-घरेलू या कृषि उपयोग के लिए।
-लोकहित में भू-जल निकासी के लिए कोई मंजूरी नहीं।

ऐसे होगी सख्ती

-बिना अनुमति नई भू-जल निकासी संरचना के निर्माण के लिए ड्रिल/खुदाई, अतिदोहन आदि पर प्राधिकरण कार्रवाई कर सकेगा।
-दोषी होने पर पहली बार 50 हजार रुपए जुर्माना।
-अपराध दोहराने पर पांच गुणा तक जुर्माना।
-एक से अधिक बार अपराध होने पर 6 माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों।
-निर्देश या आदेश की पालना नहीं होने पर न्यायालय में केस चलेगा।

यह भी होगा

-राज्य भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध योजना बनेगी।
-हर 3 वर्ष में योजना की समीक्षा ।
-भू-जल स्तर, गुणवत्ता, पुनर्भरण और उपयोग का क्षेत्रवार मूल्यांकन।
-भू-जल दोहन पर नियंत्रण व पंजीकरण।
-नए बोरवेल व संरचना बिना अनुमति अवैध।
-जल की गुणवत्ता और मात्रा मापने के उपकरण लगेंगे।
-वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण को बढ़ावा।
-कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय होगी।
-लेखा-परीक्षण महालेखाकार से अनिवार्य।

ये भी पढ़ें

सो रहे थे… सोते ही रह गए, हंसती-खेलती दुनिया एक पल में जमींदोज; पिता से लिपटा मिला बेटी का शव
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 07:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: बिना अनुमति बोरवेल-ट्यूबवैल खोदा तो जुर्माना व 6 माह जेल, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.