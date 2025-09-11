Rajasthan: बिना अनुमति बोरवेल-ट्यूबवैल खोदा तो जुर्माना व 6 माह जेल, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

-जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति होगी।

-समिति भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाएं तैयार करेंगी।

-स्थान विशेष के लिए भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर निर्णय होगा।

-प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश होगी।

-बोरवेल-ट्यबवेल के लिए करना होगा आवेदन- औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल निकासी संरचनाओं की मंजूरी लेनी होगी।

-अनुमति के लिए प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

-आवेदन के साथ फीस जमा करानी होगी।