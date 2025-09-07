सो रहे थे… सोते ही रह गए, हंसती-खेलती दुनिया एक पल में जमींदोज; पिता से लिपटा मिला बेटी का शव

हादसे से कुछ देर पहले तेज बारिश के बीच पत्थर गिरने लगे। बुजुर्ग महिला सोनका ने खतरे को भांप लिया और आधी रात को हर कमरे का गेट खटखटाया। उनकी सूझबूझ से अधिकतर लोग बाहर निकल आए और मौत के मुंह से बच गए। लेकिन प्रभात का परिवार गहरी नींद में था, आवाजें उन तक पहुंचीं ही नहीं। रात करीब एक बजे अचानक पूरी इमारत का हिस्सा भरभराकर ढह गया और मलबे में दबे पिता-बेटी ने वहीं अंतिम सांस ली।