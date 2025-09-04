44 साल बाद राजस्थान की इस नदी का दिखा रौद्र रूप, कई गांव डूबे; दहशत में ग्रामीण

समेल गांव के घरों में मोरेल नदी का पानी भरने की सूचना पर मौके उपखण्ड अधिकारी विजेन्द्र कुमार मीना, तहसीलदार सीमा घुणावत एवं झांपदा थानाधिकारी सुनील टांक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सहायता व सुरक्षा का भरोसा दिलाया। तहसीलदार ने बताया कि गांव से 10 परिवारों को राजकीय प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट किया है। जल स्तर बढने पर अन्य सभी परिवारों को सामुदायिक भवन व विद्यालय में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया है।