Rajasthan Monsoon: 28 साल बाद छलका राजस्थान का यह बांध, मानसून की मेहरबानी से खुली किसानों की किस्मत

Jagar Dam Overflow: करौली। राजस्थान में इस बार मानूसन पूरी तरह मेहरबान है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई बांध लबालब होकर छलक रहे है। इसी बीच अब करौली जिले से अच्छी खबर सामने आई है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध 28 साल बाद लबालब हो गया। हिंडौन क्षेत्र के जगर बांध पर चादर चलते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे।