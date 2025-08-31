Monsoon Update : सितंबर महीने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 9 जिलों में भारी और 4 में अति भारी बारिश की बड़ी चेतावनी

बूंदी जिले के केशवरायपाटन व इन्द्रगढ़ में बादल मेहरबान रहे। केशवरायपाटन में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आसपास के गांवों में भी बारिश हुई। वहीं इन्द्रगढ़ में तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी बह निकला। शाम पांच बजे तक केशवरायपाटन में 28 व इन्द्रगढ़ में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारां जिले में भी बारिश हुई। बारां में 3, अंता में 16, मांगरोल में 1, छीपाबड़ौद में 35, किशनगंज में 1 एमएम बारिश दर्ज की गई।