Monsoon Update : सितंबर महीने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 9 जिलों में भारी और 4 में अति भारी बारिश की बड़ी चेतावनी

राजस्थान पर मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। रविवार को हाड़ौती अंचल में फिर से भादो जमकर बरसा। रविवार को संभाग में कई जगह झमाझम बरसात हुई। सबसे ज्यादा झालावाड़ जिले पर बादल मेहरबान रहे। झालावाड़ में दो इंच बारिश, रायपुर में साढ़े पांच और गंगधार में साढ़े चार इंच बरसात हुई। वहीं कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
इस बीच मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सोमवार को अलवर, झुंझुनूं, खैरतल-तिजारा और कोटपुतली-बहरोड़ में अति भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन और नागौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया है।
वहीं कोटा शहर में सुबह बादल छाए रहे। दोपहर में मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई, लेकिन दोपहर बाद फिर बादल छाए और दोपहर 2 बजे करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। उसके बाद रिमझिम बारिश का दौर शाम 4 बजे तक चला। बारिश के बीच बादलों की गर्जना भी हुई। उसके बाद बादल छाए रहे। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली।
बूंदी जिले के केशवरायपाटन व इन्द्रगढ़ में बादल मेहरबान रहे। केशवरायपाटन में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आसपास के गांवों में भी बारिश हुई। वहीं इन्द्रगढ़ में तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी बह निकला। शाम पांच बजे तक केशवरायपाटन में 28 व इन्द्रगढ़ में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारां जिले में भी बारिश हुई। बारां में 3, अंता में 16, मांगरोल में 1, छीपाबड़ौद में 35, किशनगंज में 1 एमएम बारिश दर्ज की गई।
मौसम केन्द्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान पर परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। वहीं पंजाब व पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी है। मानसून ट्रफ भी सामान्य स्थिति से गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान में अगले 5-6 दिन मानसून सक्रिय, अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर व बीकानेर संभाग) में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज बारिश, कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है।