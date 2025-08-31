Monsoon Alert: सितंबर के पहले सप्ताह में ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, सक्रिय हो चुकी है ट्रफ लाइन

विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व आस-पास लगे पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। मानसून की ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थित से होकर गुजर रही है तथा सक्रिय है। मौसम केंद्र के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होगा और कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। राज्य में 12 सितंबर तक मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी।