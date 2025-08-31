Patrika LogoSwitch to English

Monsoon Alert: सितंबर के पहले सप्ताह में ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, सक्रिय हो चुकी है ट्रफ लाइन

Rajasthan Weather Update: मौसम केंद्र के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होगा और कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं।

जालोर

Aug 31, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते कई जिलों में हल्की, मध्यम और भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटो में राज्य के हनुमानगढ़, दौसा में अतिभारी, सीकर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, सिरोही, जयपुर, जालोर, नागौर जिलों के कुछ स्थानों भारी और राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश टिब्बी (हनुमानगढ़) में 127.0 मिमी हुई।

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण-दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। आगामी कुछ दिनों तक जोधपुर और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व आस-पास लगे पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। मानसून की ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थित से होकर गुजर रही है तथा सक्रिय है। मौसम केंद्र के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होगा और कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। राज्य में 12 सितंबर तक मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी।

31 Aug 2025 02:45 pm

