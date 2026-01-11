रंगों से सजी भीलवाड़ा की शाम: ‘डाकघर’ में दिखी मासूमियत तो ‘नदी प्यासी थी’ में झलका मानवीय अंतर्द्वंद्व

शाम 5 बजे रसधारा सभागार में कम्युनिटी थियेटर मेंं टोंक की ओर से रवींद्रनाथ टैगोर लिखित नाटक 'डाकघर' का भावपूर्ण मंचन किया गया। चितरंजन नामा के निर्देशन में मंचित इस नाटक ने दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। नाटक का केंद्र बिंदु 'अमल' नामक बालक है, जो गंभीर बीमारी के कारण घर की चारदीवारी में कैद है। यह कैद सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानवीय बंधनों का प्रतीक बनकर उभरी। खिड़की से बाहर की दुनिया को निहारते अमल की इच्छाएं और राहगीरों से उसका संवाद जीवन की सच्ची स्पंदना को महसूस करा गया। मंच पर आशीष चावला, मणिकांत, वैद्य रामरतन और शादाब सिद्दीकी सहित अन्य कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय से समां बांध दिया।