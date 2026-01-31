Scholarship: विद्यार्थियों को बड़ी राहत, राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति पोर्टल 28 फरवरी तक खोला

Post Matric Scholarship: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। सरकार के इस निर्णय से उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
विभाग के अनुसार, छात्रवृत्ति पोर्टल पर राजकीय (नवीन) और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन या नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता, पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने तथा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संस्थानों को भी 28 फरवरी तक अपनी आवश्यक सूचनाएं और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं अन्य पात्र वर्गों के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को फीस, अध्ययन सामग्री और अन्य शैक्षणिक खर्चों में आर्थिक सहायता मिलती है।
सरकार का मानना है कि इस विस्तार से अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को भी समय पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके।
छात्र अब 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
