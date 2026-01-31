Scholarship: विद्यार्थियों को बड़ी राहत, राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति पोर्टल 28 फरवरी तक खोला

Post Matric Scholarship: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। सरकार के इस निर्णय से उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके थे।